USA obvinily muže podezřelého ze zveřejnění utajovaných dokumentů

Válka na Ukrajině zdecimovala jednotky ruských speciálních sil a Moskvě bude trvat roky, než je obnoví, domnívají se američtí představitelé. Píše to list The Washington Post (WP) s odkazem na utajené dokumenty, které se po masivním úniku v posledních týdnech rozšířily na internetu. Nejmenovaní představitelé v uniklých hodnoceních uvádějí, že ruští velitelé se příliš spoléhali na speciální síly a nasadili je spolu s pěchotou do přední linie, píše WP.

Zdroj: ČTK