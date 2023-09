USA pošlou na Ukrajinu munici s ochuzeným uranem, píše Reuters

Střely, které mají potenciál zničit ruské tanky, budou součástí nového balíčku vojenské pomoci pro Ukrajinu, jehož představení je plánováno na příští týden. Tato munice je kompatibilní s americkými tanky Abrams, které by měly být dodány na Ukrajinu v následujících týdnech.

Nadcházející balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu bude mít hodnotu od 240 do 375 milionů dolarů, přičemž přesný obsah a hodnota se stále řeší. To by byla první dodávka takové munice ze Spojených států, která vychází z dřívějšího rozhodnutí Bidenovy administrativy poskytnout Ukrajině kazetovou munici, navzdory obavám z nebezpečí, které takové zbraně představují pro civilisty.

Použití munice s ochuzeným uranem vyvolává obavy kvůli potenciálním zdravotním rizikům, včetně rakoviny a vrozených vad, jak tvrdí odpůrci, jako je Mezinárodní koalice pro zákaz uranových zbraní. Ochuzený uran se používá v municích díky své extrémní hustotě, což jim umožňuje prorazit pancéřování a způsobit požár a výbuch.

Ochuzený uran je radioaktivní, ale v menším množství než přirozeně se vyskytující uran, přestože jeho částice mohou zůstat dlouhou dobu. USA v minulosti používaly tuto munici ve válkách v Perském zálivu v letech 1990 a 2003 a při bombardování bývalé Jugoslávie NATO v roce 1999.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii a OSN pro jadernou kontrolu studie z bývalé Jugoslávie, Kuvajtu, Iráku a Libanonu "naznačily, že existence zbytků ochuzeného uranu rozptýlených v životním prostředí nepředstavuje radiologické riziko pro obyvatelstvo postižených oblastí."

Wall Street Journal už v polovině června uvedl, že USA zvažují odeslání nábojů s ochuzeným uranem na Ukrajinu.