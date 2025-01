Jak dlouho budou hořet požáry v Los Angeles?

Podle odborníků zůstává otázka, kdy se požáry podaří zkrotit, těžko zodpověditelná. Faktory jako suchá vegetace, prudké větry a nedostatek deště vytvářejí ideální podmínky pro další šíření ohně. Podle Národní meteorologické služby se očekává, že silné větry a suché počasí budou pokračovat minimálně do středy, zatímco klesající teploty a vyšší vlhkost by mohly přinést úlevu až na konci týdne. Případné slabé deště by mohly přijít až příští týden, což by situaci zlepšilo.

Zasažené oblasti připomínají válečné zóny, s poškozenou infrastrukturou, elektrickým vedením na zemi a stále doutnajícími ohnisky požárů. Přibližně 105 000 obyvatel je evakuováno a dalších 87 000 je v pohotovosti. Návrat do postižených oblastí bude možný až po skončení výstrahy Red Flag, tedy nejdříve ve čtvrtek. Podle šerifa okresu Los Angeles Roberta Luny není situace v současnosti bezpečná pro návrat obyvatel.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil odstraňování následků za „herkulovský úkol“. Odklízení trosek, které zahrnuje i toxický odpad, by mohlo trvat šest až devět měsíců, přičemž proces bude zahrnovat inspekce a zajištění materiálů vhodných pro následnou výstavbu. Podobné katastrofy, jako požár v havajské Lahaině v roce 2023, naznačují, že krátkodobé zotavení může trvat jeden až dva roky, zatímco kompletní obnova oblasti může zabrat až desetiletí.

Některé z nejničivějších požárů v Kalifornii byly zkroceny během několika dní, například požár Camp Fire v roce 2018, který zabil 85 lidí, trval 18 dní. Naopak rozsáhlé požáry jako North Complex Fire v roce 2020 hořely více než 100 dní. Požár Mendocino Complex Fire v roce 2018, největší v historii státu, byl sice plně obklíčen po 54 dnech, ale jeho ohniska doutnala ještě několik měsíců.

Extrémní jevy, jako jsou požáry, se v důsledku klimatických změn stávají častějšími a ničivějšími. Podle Federální agentury pro řízení nouzových situací (FEMA) je okres Los Angeles nejvíce náchylným regionem k přírodním katastrofám v USA. Nedostatek srážek a vysoké teploty prodlužují požární sezónu a zvyšují riziko vzniku požárů.

Kalifornie v současnosti prožívá sucho, přičemž od 1. prosince bylo v Los Angeles zaznamenáno pouze 0,01 palce deště. Požární sezóna, která obvykle končí s příchodem dešťů v březnu, je tak letos obzvláště ničivá. Do poloviny ledna 2025 bylo v Kalifornii zaznamenáno více než 100 požárů, které spálily téměř 40 000 akrů, což je dramatický nárůst oproti pětiletému průměru 46 požárů na ploše 13 akrů.

Odborníci zdůrazňují nutnost přípravy na podobné katastrofy, které se pravděpodobně budou v budoucnu opakovat. Organizace CalFire doporučuje obyvatelům vytvářet ochranné zóny kolem svých domů, odstraňovat suchou vegetaci a používat materiály odolné vůči ohni. Los Angeles také pracuje na dlouhodobém plánu budování „klimaticky připravených komunit“, které budou odolnější vůči extrémním podmínkám.

Přesto zůstává otázkou, jak se region s touto výzvou vyrovná, zejména s ohledem na zvyšující se intenzitu požárů způsobenou změnami klimatu.