Ruská jména, falešné doklady. Poslali nás na výcvik, ne do boje, tvrdí zajatí severokorejští vojáci

Vojáci byli zajati v oblasti Kursku, kde od ukrajinské přeshraniční operace před pěti měsíci probíhají intenzivní boje. Videozáznam zachycuje speciální jednotky, jak přenášejí zraněného severokorejského vojáka zasněženým lesem. Zelenskyj oznámil, že zajatci byli převezeni do Kyjeva, kde dostávají lékařskou péči, a plánuje umožnit novinářům přístup k těmto mužům, aby mohl svět získat podrobné informace o jejich roli v konfliktu.

„Chceme, aby svět poznal pravdu o tom, co se zde děje,“ prohlásil Zelenskyj. Současně ocenil statečnost ukrajinských jednotek, které operaci provedly.

Podle ukrajinské tajné služby SBU byli severokorejští vojáci vybaveni falešnými ruskými jmény a doklady. Ani jeden z nich neovládá cizí jazyky. Při výslechu uvedli, že mají bojové zkušenosti. Jeden z mužů tvrdil, že byl do Ruska vyslán pouze na výcvik, nikoli k přímému boji.

Tato situace zdůrazňuje významnou podporu, kterou Severní Korea poskytuje Rusku. Podle Zelenského dodal Pchjongjang Moskvě rakety krátkého doletu, dělostřelecké granáty a od loňského listopadu i přibližně 10 000 elitních vojáků. Jihokorejská zpravodajská služba odhaduje, že při bojích na Ukrajině bylo již zabito nebo zraněno zhruba 1 000 severokorejských vojáků.

Severokorejští zajatci jsou prvním přímým důkazem o zapojení této země do konfliktu. Podle zpráv jeden z vojáků uvedl, že byl před zajetím až pět dní bez jídla a vody. Druhý vyjádřil přání zůstat na Ukrajině, pokud by mu to bylo umožněno.

Ukrajinská diplomacie využívá tento případ k poukázání na koalici autoritářských států, která stojí na straně Ruska. Kromě Severní Koreje poskytuje Írán Rusku bezpilotní letouny používané při útocích na ukrajinská města. Čína sice neposkytuje přímou vojenskou pomoc, ale dodává mikroelektronické komponenty využívané v ruských zbraňových systémech.

Zelenskyj také naznačil možnost, že by zajaté severokorejské vojáky vyměnil za ukrajinské válečné zajatce, které drží Rusko.