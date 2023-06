Útočník z Nottinghamu čelí obvinění z vražd a pokusů o další

O obviněních informovala BBC, která také odhalila identitu třetí oběti. Je jí šestapadesátiletý školník Ian Coates. Dalšími dvěma zavražděnými jsou devatenáctiletí Barnaby Webber, student a amatérský hráč kriketu, a Grace Kumarová, talentovaná reprezentantka v pozemním hokeji.

Policisté byli podle zveřejněného vyjádření přivoláni v úterý po čtvrté hodině ranní do ulice Ilkeston Road k nálezu dvou mrtvých na ulici. Třetí oběť byla následně nalezena na Magdala Road. Zároveň došlo ještě k dalšímu incidentu na Milton Street. Tři lidé skončili v nemocnici poté, co do nich najížděla dodávka.

"Je to hrozný a tragický incident, který si vyžádal tři lidské životy. Domníváme se, že tyto tři incidenty mají spojitost. Máme muže ve vazbě," uvedla Kate Meynellová v úterý jménem policie. Ve městě během incidentu nejezdily tramvaje a bylo uzavřeno nejméně šest ulic.

Britský premiér Rishi Sunak po útoku poděkoval policii a záchranným složkám za jejich reakci na incident. "Policie musí dostat čas na práci. V myšlenkách jsem se zraněnými a rodinami těch, kteří přišli o život," napsal na twitteru.