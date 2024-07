Útok na dětskou nemocnici? Nikdy by nás to nenapadlo, děti plakaly, popisují lékaři

Slovenský premiér Robert Fico známý svou podporou Moskvy vydal naléhavé varování poté, co západní aliance prohlásila, že cesta Ukrajiny k členství je „nezvratná“. Členství Ukrajiny v NATO by znamenalo záruku třetí světové války, prohlásil dnes. Dodal, že poslanci jeho strany ve slovenském parlamentu nepodpoří vstup Kyjeva do Aliance.