Útok ruských dronů na Lvov zlikvidoval sklad s 300 tunami humanitární pomoci. Jeden zaměstnanec zemřel

Město Lvov na západě Ukrajiny se stalo terčem nočního útoku ruských bezpilotních letounů. Škody utrpěly tři průmyslové sklady zasažené masivním požárem. „Sklady jsou obyčejné průmyslové sklady. Nebylo v nich skladováno nic vojenského,“ okomentoval gubernátor Lvovské Maxim Kozickij. Požár skladu potvrdil také starosta města Andrij Sadovyj.

Později uvedl, že oheň zlikvidoval 300 tun zásob humanitární pomoci. „Byl zasažen sklad patřící nevládní organizaci Caritas-Spes, což mělo za následek smrt pracovníka a humanitárních zásob. Sklad obsahoval asi 300 tun humanitárního zboží a humanitární vozidla. Bohužel byl pod sutinami nalezen mrtvý muž, který zde pracoval,“ shrnul Sadovyj.

Požár zasáhl plochu devíti tisíc metrů čtverečních. „Právě jsem mluvil s vedoucím Caritas, právě obdrželi humanitární pomoc – teplé oblečení, boty, generátory, které měli poslat ze Lvova do dalších částí Ukrajiny. Teď to všechno hoří. Hoří spousta potravin a výrobků lehkého průmyslu. Škody se neměří ani na desítky, myslím, že to budou stovky milionů hřiven,“ doplnil starosta Lvova.