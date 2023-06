Útok v Nottinghamu: Zemřeli dva teenageři. Vraždil Afričan s historií psychických problémů

Oběťmi jsou devatenáctiletí Barnaby Webber a Grace Kumarová a muž ve věku mezi 50 a 60 lety, jemuž útočník podle vyšetřovací teorie ukradl dodávku, s níž poté zranil další tři lidi, uvedla BBC. Webber studoval na nottinghamské univerzitě a byl amatérským hráčem kriketu. Kumarová byla talentovanou hráčkou pozemního hokeje, v němž v mládežnických kategoriích reprezentovala Anglii.

BBC dále s odkazem na své zdroje informovala, že zadržen byl jednatřicetiletý muž původem ze západní Afriky, který neměl britské občanství, ale na Ostrovech dlouhá léta žil. Ačkoliv neměl žádnou kriminální historii, potýkal se s psychickými problémy.

Policisté byli podle zveřejněného vyjádření přivoláni v úterý po čtvrté hodině ranní do ulice Ilkeston Road k nálezu dvou mrtvých na ulici. Třetí oběť byla následně nalezena na Magdala Road. Zároveň došlo ještě k dalšímu incidentu na Milton Street. Tři lidé skončili v nemocnici poté, co do nich najížděla dodávka.

"Je to hrozný a tragický incident, který si vyžádal tři lidské životy. Domníváme se, že tyto tři incidenty mají spojitost. Máme muže ve vazbě," uvedla Kate Meynellová v úterý jménem policie. Vyšetřování podle ní probíhá, přičemž detektivové se snaží stanovit, co se přesně stalo. Ve městě během incidentu nejezdily tramvaje a bylo uzavřeno nejméně šest ulic.

Britský premiér Rishi Sunak včera poděkoval policii a záchranným složkám za jejich reakci na incident. "Policie musí dostat čas na práci. V myšlenkách jsem se zraněnými a rodinami těch, kteří přišli o život," napsal na twitteru.