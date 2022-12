V Británii obvinili 19letého mladíka kvůli úmrtí migrantů v Lamanšském průlivu

Policie dnes uvedla, že podezřelý Ibrahima Bah bez trvalého bydliště byl obviněn z napomáhání k pokusu o ilegální vstup do Británie.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin podle deníku Financial Times (FT) vyzval Británii, aby upravila svůj azylový systém a podepsala pohraniční dohody o zabezpečení hranic i s Belgií a Nizozemskem. Tím by Londýn podle ministra pomohl předcházet tomu, aby lidé ohrožovali své životy přeplouváním průlivu v malých člunech.

Darmanin v rozhovoru s FT řekl, že takové kroky by doplnily příslušnou dohodu podepsanou v listopadu mezi Francií a Británií. Na jejím základě Británie o 15 procent zvýší finanční podporu Francii, a to na 63 milionů liber (téměř 1,8 miliardy Kč) ročně. Peníze jsou určeny mimo jiné na to, aby Paříž mohla zvýšit počet policistů hlídkujících na francouzských plážích ze 200 na 300. Podle Darmanina je však nyní dohoda neúplná.