V Indii se při vojenském cvičení zřítily dva letouny, jeden pilot zemřel

Letouny se zřítily poté, co vzlétly z vojenské základy ve státě Madhjapradéš. "Letadla prováděla běžný let při výcvikové misi. Jeden ze tří pilotů zapojených (do nehody) se smrtelně zranil. Bylo nařízeno vyšetřování pro objasnění příčin nehody," uvedlo dnes indické letectvo. Mezi možnými příčinami je podle tisku i srážka strojů ve vzduchu.

Na palubě letounu Suchoj Su-30 byla dvoučlenná posádka, zatímco Mirage 2000 řídil jeden pilot. Dva piloty se podařilo zachránit a byli převezeni do nemocnice, tvrdí místní úřady. Na místě, kam dopadly trosky letadel, pracují záchranáři a policie.

V minulosti se podle agentury AFP zřítilo několik vrtulníků indického letectva. V říjnu při pádu vrtulníku zahynulo pět lidi. V prosinci předloňského roku pak při havárii helikoptéry v jihoindickém státě Tamilnádu zemřel náčelník generálního štábu Bipin Ravat a 13 dalších lidí. Vyšetřování objasnilo, že zřícení stroje Mi-17 ruské výroby zavinilo špatné počasí.