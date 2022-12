Válka na Ukrajině: V okupovaném Melitopolu v sobotu zahynulo 200 ruských vojáků

Sněmovna bude schvalovat na nadcházející řádné schůzi pravidla prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny před ruskou vojenskou invazí. Měla by také rozhodnout o okruhu lidí, kteří budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez krácení penze. Schůze začne v úterý odpoledne a potrvá do pátku. Ve čtvrtek se poslanci sejdou na mimořádné schůzi, na níž chce opoziční hnutí ANO projednat zvýšení rodičovského příspěvku a další sociální témata.