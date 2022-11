Varšava žádá Německo o poslání systémů Patriot namísto Polska na Ukrajinu

Společnost Adform, jediná globální, nezávislá a plně integrovaná reklamní platforma vytvořená pro účely moderního marketingu, převzala ocenění "Best DSP" v soutěži Adweek Readers' Choice 2022: Best of Tech. Tento renomovaný odborný magazín požádal své čtenáře, aby vybrali nejlepší poskytovatele reklamních a marketingových technologií. Společnost Adform ve své kategorii soupeřila s některými z nejuznávanějších hráčů v oboru.