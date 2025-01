Ve Washingtonu se srazilo dopravní letadlo s Black Hawkem. V ledové vodě probíhá velká záchranná operace

Podle úřadů byly potvrzeny oběti na životech, jejichž počet narůstá spolu s tím, jak záchranáři vytahují z vody mrtvá těla. Žádní přeživší zatím nebyli z vody vytaženi, píše CNN.

Záchranáři čelí extrémně náročným podmínkám – voda je tmavá, hluboká přibližně 2,5 metru a pokrytá ledovými krami. „Je to nebezpečné a velmi obtížné,“ uvedl velitel hasičů a záchranných složek ve Washingtonu John A. Donnelly Sr. Očekává, že vyprošťovací operace potrvají několik dní.

Letadlo, označené jako let American Airlines 5342, odstartovalo z Wichity v Kansasu a směřovalo na Reaganovo národní letiště. V době nehody bylo ve fázi přiblížení k přistání. Vojenský vrtulník byl v době incidentu na cvičném letu. Příčina nehody zatím není známa a vyšetřování povede Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB).

Velitel washingtonských hasičů a záchranných složek John Donnelly ve čtvrtek ráno uvedl, že záchranáři rychle lokalizovali havarované letadlo v řece Potomac. Podle něj slyšel nouzové hlášení v rádiu ještě předtím, než byla zahájena rozsáhlá pátrací operace.

Na otázku ohledně možných přeživších odpověděl, že situace zůstává nejasná. „Nejsme si jistí, zda jsou nějací přeživší, ale naši lidé se je snaží najít,“ uvedl Donnelly. Potvrdil také, že vedle snahy o záchranu životů spolupracují složky i s Národním úřadem pro bezpečnost dopravy (NTSB) na zajištění důkazů, které pomohou objasnit příčinu nehody.

Podle informací americké stanice CBS News, kterou citovala BBC, bylo zatím nalezeno 18 těl. Úřady však dosud nevydaly oficiální potvrzení ohledně celkového počtu obětí. Pátrání pokračuje a během čtvrtečního rána bude přehodnoceno, zda zůstane zaměřeno na záchranu, nebo se přejde do fáze hledání těl.

Tragická srážka mezi letadlem American Airlines a armádním vrtulníkem Black Hawk by mohla být jednou z nejhorších leteckých katastrof v oblasti Washingtonu za poslední desetiletí. Úřady se připravují na možnost, že počet obětí ještě poroste.

Prezident Donald Trump označil nehodu za „špatnou situaci, které se mělo předejít.“ Starostka Washingtonu Muriel Bowserová potvrdila, že trosky obou strojů leží v řece a že hlavním cílem je nyní nalezení přeživších.

Podle bezpečnostních složek je situace čím dál pochmurnější. Záchranáři hlásí, že trosky letadla jsou roztroušeny ve vodě na několika místech a jsou jen těžko rozeznatelné. Podle zdrojů obeznámených s pátrací akcí zatím nebyl nalezen nikdo, kdo by přežil.

Tato tragédie by se mohla stát nejhorší leteckou katastrofou v oblasti Washingtonu za poslední desetiletí. Připomíná tragédii z roku 1982, kdy let Air Florida narazil do mostu přes řeku Potomac a následně se zřítil do vody. Nehodu tehdy přežilo jen šest lidí.