Vláda nemůže potvrdit, že Hamás dětem stínal hlavy, tvrdí izraelský představitel

"Došlo k případům, kdy militanti Hamásu prováděli stětí hlavy a další zvěrstva ve stylu ISIS. Nemůžeme však potvrdit, zda oběťmi byli muži nebo ženy, vojáci nebo civilisté, dospělí nebo děti," uvedl úředník.

V izraelských médiích se v úterý objevila obvinění, že děti byly sťaty v kibucu Kfar Aza. Izraelské obranné síly (IDF) později v prohlášení pro CNN popsaly scénu jako "masakr". Ženy, batolata a staří lidé byli "brutálně zmasakrováni způsobem akce ISIS", uvedl IDF.

"Řezali hlavy dětem, řezali hlavy ženám," řekl David Ben Zion, zástupce velitele izraelských obranných sil (IDF), v rozhovoru na kameru s izraelskou televizní stanicí i24 News. Úředníci IDF podle serveru The Hill vzali skupinu reportérů do Kfar Aza, mnoho informací o tom, co se konkrétně stalo, ale pochází ze zdrojů IDF.

Tal Heinrich, mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua, ve středu potvrdil, že v Kfar Aza byla nalezena miminka a batolata s "uříznutými hlavami". "Víme, že tam byla mrtvá nemluvňata. Existují důkazy, že došlo k dekapitaci. Nevím, jak ověřit čísla nebo jak byly zabity," řekl mluvčí IDF Nir Dinar.

Serveru Business Insider řekl, že se našly ve vesnici mrtvoly popravených dětí, ale dodal, že on sám neviděl obrázky ani videa. Také nemohl potvrdit počet obětí, kterých by podle médií mělo být kolem 40.

Doporučené články Izraelské nálety neustávají, nemocnicím v Gaze dnes dojde elektřina

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

V pondělí izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.