Von der Leyenová navštívila přetíženou Lampedusu. Ostrov zaplavili migranti

Meloniová vyzvala k akci na unijní úrovni, cílem má být zastavení cest migrantů ze severní Afriky do Evropy. Možností je i námořní blokáda. "Jedinou cestou, jak bojovat s tímto problémem, je zastavit ilegální odjezdy," řekla premiérka podle DW, zatímco předsedkyně EK stála po jejím boku.

Von der Leyenová slíbila zásah proti "brutálnímu byznysu" pašeráků a naznačila, že migrantům má hrozit deportace do země původu, pokud nesplní podmínky pro setrvání v Evropské unii. "My rozhodneme, kdo může přijet do EU a za jakých podmínek. Nikoliv pašeráci," důrazně prohlásila.

Italský červený kříž v neděli uvedl, že v migračním centru na ostrově je navzdory kapacitě 400 osob asi 1500 migrantů. Některé služby na Lampeduse jsou přetíženy.

Letos je příliv migrantů neobvykle velký. Podle údajů italského ministerstva vnitra dorazilo od začátku roku do Itálie přes moře 123 860 migrantů, což je téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku a trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.

Většina uprchlíků připlouvá do Itálie na Sicílii, pod kterou spadá i Lampedusa. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Itálie do 10. září letošního roku 115 037 migrantů, z nichž 97 413 přistálo na Sicílii.