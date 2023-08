Vražda nebo nehoda? Musíme počkat na výsledky vyšetřování, jasno nemají ani přední experti a investigativní novináři

Soukromé letadlo se zřítilo ve středu večer zhruba v půli cesty mezi Moskvou a Petrohradem. Zemřelo v něm všech deset cestujících, z toho tři členové posádky a sedm pasažérů. Ruská federální agentura pro leteckou dopravu později potvrdila, že na seznamu cestujících byl majitel Wagnerovy soukromé vojenské skupiny Prigožin a jeden z jejích zakladatelů a velitelů Dmitrij Utkin.

Že může mít ruský prezident prsty v jejich smrti připustil i šéf Bílého domu Joe Biden. „Není mnoho věcí, které se v Rusku dějí a za kterými nestojí Putin, ale nevím dost na to, abych znal odpověď,“ nastínil.

S ním souhlasí i Francie. „Okolnosti této havárie zatím neznáme. Můžeme ovšem mít určité důvodné pochybnosti,“ uvedl mluvčí francouzské vlády Olivier Véran. S tvrzením Bidena souhlasil. „Zpravidla je to pravda, kterou lze konstatovat. Prigožin byl mužem, který dělal Putinovu špinavou práci. To, co udělal, je neoddělitelné od politiky Putina. Prigožin za sebou zanechává masové hroby. Zanechává za sebou nepořádek na velké části zeměkoule, mám na mysli Afriku, Ukrajinu a samotné Rusko,“ dodal Véran.

Britský stínový ministr pro imigraci Stephen Kinnock znovu vyzval k zakázání wagnerovců coby teroristické organizace. „Pan Prigožin je jednoznačně válečný zločinec. Za své válečné zločiny by měl čelit obvinění před mezinárodním soudem. Labouristé před šesti měsíci vyzvali k tomu, aby britská vláda zakázala skupinu Wagner jako teroristickou organizaci, a vláda to stále neudělala. Jsou součástí ruského mafiánského státu. Je třeba je jako takové řádně označit,“ shrnul podle serveru Guardian .

Nezávislý ruský server Meduza, působící z lotyšského exilu, shrnul vyjádření předních novinářů, blogerů a expertů, kteří se Prigožinovi dlouhodobě věnují. „Zdá se, že lze s velkou mírou jistoty předpokládat, že Prigožin byl na palubě letadla. Několik zdrojů, které sloužily ve Wagnerově skupině, uvedlo, že byl součástí devítičlenné delegace, která se vracela z Mali, kde se snažila zabránit tomu, aby GRU vytlačila Wagnerovu skupinu ze země a Afriky vůbec,“ popsal bulharský investigativní novinář serveru Bellingcat Christo Grozev.

Ruský vojenský expert Yury Fyodorov má v příčině havárie zcela jasno. „Pokud letadlo padá chaoticky, jak vidíme na videu, znamená to, že jeho ovládání zcela selhalo a nefungují jeho třmeny. To, co se stalo, je úplné selhání řídicího systému, které může být důsledkem výbuchu uvnitř letadla, což by dávalo smysl.“

Podle válečného blogera Romana Saponkova, který je spojován s Prigožinem, varoval před katastrofickými následky možné smrti majitele wagnerovců. „Prigožinova vražda bude mít katastrofální následky. Lidé, kteří ji nařídili, nerozumějí náladám v armádě a stavu její morálky.“

Prokremelský politický komentátor Sergej Makarov rovnou obvinil Ukrajinu. „Prigožina určitě zabila Ukrajina. Pro Putina už Prigožin nebyl problém. Ani pro Šojgua. Starší lidé se pomstou nezatěžují, mají příliš mnoho skutečných problémů a skutečných nepřátel. Jedná se o ukrajinskou teroristickou operaci v předvečer jejich Dne nezávislosti,“ vylíčil.