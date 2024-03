Všechny státy jsou si rovny, ale některé jsou si rovnější? Střed a východ Evropy už odmítá hrát druhé housle

Evropský parlament v úterý schválil navýšení víceletého rozpočtu unie do roku 2027, v jehož rámci se počítá s poskytnutím 50 miliard eur (více než 1,2 bilionu korun) Ukrajině. Kyjev by měl během příštích čtyř let dostat 33 miliard eur formou půjček a dalších 17 miliard eur formou dotací.