Výbuch plynu na Slovensku: Češi nebyli vážně zraněni, zahájeno trestní stíhání

Policisté z Trenčínského kraje dnes zrekapitulovali, že k výbuchu došlo v úterý v 8:20 a zranilo se jedenáct osob ve věku od 9 do 47 let. V objektu bylo třináct lidí, z toho tři dospělí a deset dětí ve věku od 9 do 15 let.

Jeden dospělý a jedno dítě utrpěli středně těžká zranění a vrtulníky je přepravily do nemocnice v Banské Bystrici. Dalších devět zraněných zamířilo do nemocnic v Bojnicích, Topoľčanech a Trenčíně. Po ošetření bylo pět osob propuštěno. Dvě děti neutrpěly žádná zranění.

"Chata byla výbuchem poškozená natolik, že hrozí nebezpečí zřícení části budovy a k posouzení se vyjádří statik," uvedli policisté na facebooku s tím, že škoda byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc eur.

"Vyšetřovatel odboru kriminální policie z Prievidze v předmětné věci začal trestní stíhání, a to ve věci přečinu 'Všeobecné ohrožení'," dodali strážci zákona.