Vyhladovět Palestince v Gaze by bylo spravedlivé a morální, řekl izraelský ministr

Americká stanice CNN informovala o zvláštním výroku izraelského ministra financí Smotrich. Podle něj je důležité, aby Izrael převzal kontrolu nad distribucí humanitární pomoci uvnitř pásma, protože distribuční kanály má pod kontrolou Hamás.

„V dnešní globální realitě není možné vést válku – nikdo na světě by nás nenechal hladovět a žíznit dva miliony občanů, i když to může být spravedlivé a morální, dokud nám nevrátí rukojmí,“ uvedl Smotrič.

Podle něj je v Gaze nutná jen minimální pomoc. „Není potřeba odblokovat kanalizaci, není potřeba vzdělávání, není potřeba sociální péče. Gaza bude v příštích dvou letech válečnou zónou. Potřebujete potraviny, nějaké léky a minimální hygienické podmínky – vodu, kanalizaci. To je vše,“ vylíčil.

Míní, že kdyby distribuci kontroloval Izrael, válka by už skončila. „Nelze jednou rukou bojovat proti Hamásu a druhou mu poskytovat pomoc. Jsou to jeho peníze, je to jeho palivo, je to jeho civilní kontrola pásma Gazy. To prostě nefunguje,“ dodal.

V současné době má Izrael kontrolu nad pomocí, která se do Pásma Gazy dostává, ale distribuci mají na starost různé humanitární organizace. Nikdo z izraelských představitelů dosud nepředložil důkazy o případných krádežích humanitární pomoci, jak přiblížil zvláštní vyslanec Spojených států David Satterfield.

Naopak experti a humanitární organizace obviňují Izrael z omezování potravinové pomoci. OSN v červenci upozornila, že se hladomor rozšířil po celém pásmu. Podle nich jde o „záměrnou a cílenou kampaň hladovění“ a „formu genocidního násilí“.

Žalobce Mezinárodního trestního soudu požaduje vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho ministra obrany Yoava Gallanta. „Jsou založena na snůšce lží. Pokud Palestinci v Gaze nedostávají dostatek potravin, není to proto, že by jim je Hamás blokoval, ale proto, že je Hamás krade,“ vylíčil Netanjahu.

Válka mezi Hamásem a Izraelem pokračuje už od října loňského roku. Tehdy bojovníci militantní teroristické skupiny vtrhli do židovského státu, zabili zhruba 1200 lidí a zajali přes 250 rukojmích. Válka v Gaze si podle tamních úřadů vyžádala přes 39 tisíc mrtvých.