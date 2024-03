Vyhořelá katedrála Notre-Dame se otevře návštěvníkům ještě letos, tvrdí Paříž

"Chceme dodržet stanovené termíny i rozpočet," prohlásil Jost před francouzským senátním výborem.

Notre-Dame navštěvovalo každý rok až 12 milionů lidí, až do 15. dubna 2019, kdy ji postihl ničivý požár. Rekonstrukce začala téměř tři roky po odstranění sutin.

Jost ocenil práci firem a restaurátorů, kteří se podílejí na renovaci této katedrály. Očekává, že náklady na rekonstrukci budou nižší než plánovaných 550 milionů eur. Z obrovské sbírky finančních darů po požáru zůstává nepoužitých dalších 150 milionů eur. Jost plánuje tyto prostředky využít k "urychlené" obnově kamenné fasády katedrály, která má být dokončena do roku 2025.

Po nedávném demontování lešení je věž gotické katedrály, která se před pěti lety dramaticky zhroutila, opět viditelná v pařížském panoramatu. Věž sanktusník je identická s předchůdcem z 19. století, navrženým architektem Eugenem Viollet-Le-Duc.

Momentálně probíhá instalace olověné střechy na masivním dubovém rámu, který byl smontován z dubového dřeva bez použití kovových šroubů, v souladu s tradičními postupy.

Kromě montáže hasicích sprinklerů byla každá část dřevěné konstrukce "izolována", aby se minimalizovalo riziko šíření jakéhokoli budoucího požáru, dodal Jost.

"Rekonstrukce by měla vydržet minimálně dalších 860 let," zdůraznil, odkazující na to, jak dlouho katedrála vydržela od svého prvního dokončení v roce 1163.