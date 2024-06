Vyhrožovat státu EU je nepřijatelné, jsme na prahu rozšíření války, varují unijní lídři

V červnu by ve sněmovních volbách zvítězilo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů, ukazuje průzkum agentury STEM zveřejněný CNN Prima News. Na druhém místě by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní Piráti s 8,7 procenta.