Vyplatí se Ukrajincům bojovat o Donbas? Výhodnější bude pokusit se prorazit k moři, míní expert

Vojenský historik Tomáš Řepa z Univerzity obrany v Brně pro EuroZprávy.cz vysvětlil, že z vojenského hlediska bitva o město v Doněcké oblasti dlouhodobě nedává smysl. „Jde o symbolickou hodnotu tohoto místa. Pro obě strany. Je to spíš politické než vojenské rozhodnutí, další silně opevněná linie ukrajinské obrany je hned na západ od města. Rusové maximálně získají jen další zcela zničené město,“ popsal.

Ruská armáda postupuje také v Avdijivce jen několik kilometrů jižně od Doněcku. Město zažívá válku už od roku 2014 a podle Řepy to pro místní není nic nového. „Avdijivka je město na Donbase, u kterého se bojuje už téměř devět let celé války v tomto regionu. Není to tedy jen posledních 14 měsíců,“ vysvětlil.

Avdijivka je navíc silně opevněná a Rusové zde patrně zaplatí mnoha životy. „Podle dosavadních ruských neúspěchů v tomto směru je to nejspíš zase jen další snaha prorazit za každou cenu bez invence nebo momentu překvapení,“ hodnotí ruskou taktiku Řepa.

Město však může být pro okupační jednotky důležité z pohledu případné ukrajinské protiofenzivy směrem k moři. „Leží poměrně daleko na jih. Proto si možná Rusové řekli, že se zde pokusí Ukrajince alespoň trochu zatlačit a vyčerpat jejich zálohy, které by jinak mohly být nasazeny právě při případném protiúderu, který by mohl přijít už na jaře,“ dodal historik.

S ohledem na dosavadní ruské výsledky si Řepa nemyslí, že se Rusům povede nějaký zásadní průlom. „Nic tomu nenasvědčuje. Ukrajinská protiofenzíva samozřejmě úspěšná být může. Nesmí ale zakolísat a rozmělnit se, proto musí být pečlivě naplánovaná, a to i s použitím techniky ze Západu, která by měla být lepší než drtivá většina té ruské nasazené na bojišti.“

Na další vývoj si podle Řepy musíme počkat. „Vstupuje do toho skutečně mnoho faktorů. Který nakonec převáží a povede k úspěchu nebo naopak nezdaru, je velká neznámá pro každého. Nejspíš to neví ani generální štáby obou stran,“ pokračoval.

Donbas je území, které se za devět let téměř zcela vylidnilo. „Místní si zvykli na válku tak, jak je to pro nás zcela nepředstavitelné. Myslím si, že pro Ukrajince je podstatně výhodnější pokusit se prorazit k moři, než postupovat pomalu a za velkých ztrát na Donbase. Z jejich strany jsou zásadní rychlé a úspěšné údery, ne další kola opotřebovávací války, na kterou je Rusko ještě po nějakou dobu schopno reagovat,“ uzavřel vojenský historik s tím, že Ukrajinci zatím vždy zvládli v této válce s něčím překvapit. „Uvidíme, co se stane nyní.“