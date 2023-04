Zábavní park Harryho Pottera otevřeli v předpremiéře v Tokiu

Jde již o druhou takovou atrakci od společnosti The Warner Bros. Studio Tour Tokio - The Making of Harry Potter, která je postavena na motivy jejích oblíbených filmů, založených na románech slavné britské autorky J. K. Rowlingové. Po úspěchu filmové série byl první podobný zábavní park otevřen v Londýně.

Média a přibližně 30 místních žáků základních škol byli vpuštěni do areálu jako první návštěvníci, aby si prohlédli repliku Velké síně Bradavického hradu, ikonické budovy, které byly kulturní scenérií mnoha dobrodružství, do nichž se Harry a jeho přátelé zapletli.

Studenti si mohli prohlédnout různé prvky sálu, jako jsou svícny ve tvaru zvířat, dlážděná podlaha a sochy postav v životní velikosti.

"Udělalo na mě dojem, že vše bylo zreplikováno do nejmenších detailů. Nemůžu se dočkat otevření," řekla Setsuna Goto, 11letá studentka základní školy.

Park, který se nachází v tokijském Nerima Ward, se staví na ploše 30 000 metrů čtverečních v parku Toshimaen, dříve jednoho z největších zábavních parků v hlavním městě, který byl po téměř 100 letech uzavřen v srpnu 2020.