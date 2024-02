"Zabil ho Putin. Vydejte Navalného tělo a shořte zaživa." Rusům dochází trpělivost, slavné osobnosti útočí na úřady

Nositelé Nobelovy ceny, běloruská spisovatelka Světlana Alexijevičová, novinář Dmitrij Muratov, ale i baletní mistr Michail Baryšnikov či spisovatel a novinář Michail Zygar. Více než dvě desítky slavných osobností vyzvaly ve formě videoposelství úřady, aby tělo opozičního lídra matce vydaly.

Muratov ve svém videopříspěvku upozornil na to, že je trapné mluvit o nutnosti vydat matce tělo jejího mrtvého syna v zemi, která se stále považuje za křesťanskou. "Jednoduše vydejte Ludmile tělo jejího syna... bez jakýchkoli podmínek," apeloval Muratov.

Řekl, že úřady se snaží držet Navalného na samotce i po smrti, jak to dělaly během dlouhých tří let ve vězení. Novinář Dmitrij Zair-Bek, který se věnuje lidskoprávním projektům, podotkl, že "velmi dobře víme, co znamená smrt ve vazbě" .

Pokud příslušné orgány "odmítnou vydat tělo, jde o přiznání. Čím déle tělo skrýváte, tím lépe každý chápe, že skrýváte důkazy. Čím více podmínek dáváte, aby se mohl konat pohřeb, tím více je důkazů o vašem strachu," uvedl novinář .

Frontman ruské rockové skupiny Nogu svele Maxim Pokrovskij ve videopromluvě uvedl, že hovoří i jménem těch Rusů, kteří jsou nyní nuceni mlčet. "Kdybyste jen věděli, kolik jich je. A kdybyste jen věděli, jak moc vás nenávidí. Proto všichni žádáme: dejte tělo Alexeje Navalného jeho příbuzným!" apeloval.

Vydání Navalného těla žádala i členka projektu Pussy Riot a aktivistka Nadežda Tolokonnikovová, spisovatel Viktor Šenderovič i oceňovaný filmový režisér Andrej Zviagincev, autor knihy Všichni mocní Kremlu Michail Zygar či ruský rocker Andrej Makarevič.

"Putin zabil Navalného a teď se vysmívá jeho matce i nám všem. Vydejte Navalného tělo a shořte zaživa v pekle, " žádal vědecký publicista Ilja Kolmanovskij.

Vyšetřovací výbor Ruské federace (Sledkem) ale trvá na tom, aby se pohřeb opozičního politika Alexeje Navalného konal "výhradně v kruhu rodiny". Podle agentury Reuters o tom ve čtvrtek informoval ředitel Navalným založené nadace Fond boje proti korupci (FBK) Ivan Ždanov.

Ždanov upřesnil, že úřady nabídly Navalného matce Ludmile možnost, že "pokud splní určité podmínky vyšetřovatelů", mohou Navalného tělo dopravit leteckým speciálem do Moskvy.

Podle Ždanova jsou všechny tyto podmínky zaměřeny na zabránění masové účasti lidí na pohřbu Navalného.

Po jednání úřadů s Navalného matkou došlo nejprve k dohodě o pohřbení politika na Chovanském hřbitově v metropolitní oblasti Moskvy.

Avšak vyšetřovatelé následně - po konzultacích s Moskvou - odmítli schválit obřadní síně a chrám jako místo pro pohřební mši a navrhli Navalného matce, aby "uspořádala pohřeb ve výlučně rodinném kruhu".

Ludmila Navalná s tímto návrhem nesouhlasila. Vyšetřovatel jménem Voropajev následně upozornil, že čas hraje proti ní, protože "mrtvoly se rozkládají," doplnil Ždanov v rozhovoru s exilovým ruským novinářem Alexandrem Pľuščevem.