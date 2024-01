Žádná milost, šance na návrat mizivá. Rusko změnilo podmínky pro trestance bojující na Ukrajině

Nově jsou vězni také nasazováni do bojů až do konce tzv. speciální vojenské operace, což je oficiální označení pro ruskou vojenskou intervenci na Ukrajině.

Dřívější privilegium vězňů, kteří se vraceli z bojů po půl roce, bylo kritizováno mnoha rodinami ruských vojáků, kteří byli mobilizováni do armády.

Vězni, odsouzení za násilné činy včetně vražd, měli získat milost po půl roce stráveném na frontě. BBC však zjistila, že nově mají ruští vězni podobné podmínky jako běžní vojáci.

Ministerstvo obrany nyní uzavírá smlouvy s vězni rekrutovanými z vězeňských zařízení, ve kterých je upozorňuje, že budou muset zůstat na frontě do konce "speciální vojenské operace".

Manželka jednoho z vězňů, který bojuje na Ukrajině, uvedla, že délka smlouvy byla v jejím případě jeden rok místo původních šesti měsíců. Dokonce i po uplynutí smluvní doby bude podle ní muset její manžel zůstat na frontě, protože smlouva se automaticky prodlouží.

Diskuze na internetových fórech ukazují, že vězni nyní mají malou šanci vrátit se z boje živí. Nově jsou někteří z nich zařazeni do jednotek s označením Štorm-V, což je změna z původních Štorm-Z.

První byli považováni za "potravu pro kanóny" a byli nasazováni do intenzivních bojových oblastí. Vězni jsou nyní často posíláni do oddílů Štorm-V, avšak někteří tvrdí, že i tito bojovníci jsou vysíláni do "nesmyslných bojů". Diskutující na fórech zdůrazňují, že šance na přežití jsou stále nízké.