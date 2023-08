Zákaz překračovat ruské hranice platí i pro soby, uvedly norské úřady. Rusko žádá milionové odškodné

Ač to zní poměrně komicky, problém je vážný. Norové totiž musí Rusům kompenzovat ztrátu pastvin, na nichž se sobi pasou. „Letos zatím 42 sobů přešlo do Rusko, kde hledali lepší pastviny,“ uvádějí norské úřady podle serveru stanice ABC News.

Tato bariéra stojí na norsko-ruské hranici už od roku 1954 a měří 150 kilometrů. „Bude vyměněn úsek dlouhý asi sedm kilometrů mezi norskými městy Hamborgvatnet a Storskog,“ upřesnila Norská zemědělská agentura.

Stavba bude stát 3,7 milionu norských korun (v přepočtu 7,7 milionů českých korun) a má být dokončena do října. „Dělníci musí během stavby po celou dobu zůstat na norské straně hranice, což činí práci mimořádně náročnou,“ popsal Magnar Eversten z této agentury.

Pracovník by musel mít pro překročení hranice ruské vízum, jinak se jedná o nelegální vstup. „Přechody sobů přinášejí spoustu další byrokracie, Rusko poslalo dvě žádosti o odškodnění,“ přiblížila Norská zemědělská agentura. „Překračování hranic do Ruska je přísně zakázáno, a to i pro soby,“ dodala podle serveru Moscow Times .

Jedna z žádostí činí 50 tisíc norských korun (104 tisíc českých) za jediného soba, který se rozhodl napást v ruské Murmanské oblasti, kde se nachází přírodní rezervace Pasvik Zapovednik. Druhá žaloba požaduje paušální částku přes 47 milionů norských korun za dny, kdy se sobi pásli v parku tvořeném z jezer, lesů a bažin, píše ABC.

„Ze 42 zvířat, která se letos dostala do Ruska, jich bylo 40 převezeno zpět do Norska a zbývající dvě se mají brzy vrátit,“ uvedla zemědělská agentura.

Vrácená zvířata musela být poražena vzhledem k obavám z návratu do Ruska. „Norský úřad pro bezpečnost potravin může z bezpečnostních důvodů požadovat, aby byla jatečně upravená těla zničena.“