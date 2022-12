Zaměstnavatelé nebudou moci tajit rozdíl v platech mužů a žen, dohodly orgány EU

Je všeobecně známo, že statistická data o výkonnosti oboru stavebnictví jsou považovány nejen odbornou veřejností za jakýsi lakmusový papírek toho, jak se dál bude vyvíjet celá ekonomika. A když ještě na konce ledna letošního roku vydal Český statistický úřad (ČSÚ) průzkum, ze kterého vyplynulo, že v meziročním srovnání je letos v obor rozhodně vyšší důvěra, snad všichni se těšili, že po měsících restrikcí a zákazů se konečně začne průmyslu, stavebnictví v to rozhodně počítaje, dařit. A to bez ohledu na to, že už v té době si většina majitelů firem v oboru stěžovala na to, že jim chybí dostatek lidí.