Výpověď bez důvodu, ale s výrazně vyšším odstupným. ODS chce změnit způsob propouštění zaměstnanců

Tento návrh již dříve kritizovala nejen opozice a odbory, ale také vládní lidovci. Na začátku května premiér zdůraznil, že prosazeny mohou být jen ty programové návrhy koaličních stran, na kterých se shodnou všichni vládní partneři.

"Je to otázka, o které je moje strana přesvědčena, stejně jako Národní ekonomická rada vlády (NERV) a zástupci zaměstnavatelů, že by šlo o správný krok. Budeme se snažit přesvědčit naše koaliční partnery a prosadit to při projednávání v Poslanecké sněmovně, ale zatím není výpověď bez udání důvodu součástí navrhovaných změn," řekl premiér.

"Není to zaměřeno proti zaměstnancům, počítá se s odpovídajícím odstupným ve výši šesti až osmi měsíčních platů, což poskytuje dostatečnou ochranu," dodal Fiala. Nicméně, návrh odmítají nejen opoziční hnutí ANO a SPD, ale také vládní lidovci.

"Za KDU-ČSL mohu říci, že v žádném případě nepodpoříme jakýkoli proces, jakoukoli snahu, aby se to během legislativního procesu objevilo," uvedla ve středu místopředsedkyně sněmovního petičního výboru Nina Nováková.

Proti možnosti výpovědi bez udání důvodu se také postavila Českomoravská konfederace odborových svazů, která ve středu předala Sněmovně petici proti takovému doplnění zákoníku práce. Petici během tří měsíců podepsalo 52 643 lidí.