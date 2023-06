Západ s Prigožinovou vzpourou nepočítal, přiznali představitelé tajných služeb

Činitelé se už během noci narychlo scházeli na jednáních, přičemž je události v Rusku zastihly nepřipravené. Americké ani evropské tajné služby nepředpokládaly, že Prigožin podnikne povstání se svými jednotkami, uvedly zdroje CNN.

"Bylo těžké rozlišit, co jsou jenom řeči a co je realita," řekl jeden ze zdrojů o starších kritických vyjádřeních šéfa wagnerovců na adresu ruského ministerstva obrany. "Napětí dlouho vzrůstalo, aniž by se dělo něco konkrétního," dodal.

Představitel evropské tajné služby řekl zpravodajské televizi, že jen pár lidí mohlo předpovědět, co Prigožin plánuje. Západ podle něj bude sledovat vývoj v dalších 24 až 48 hodinách, kdy žoldnéřům mohou začít docházet zásoby. Podle některých bezpečnostních analytiků je každopádně zřejmé, že organizace vzpoury musela zabrat alespoň několik dní.

Rusko se od nočních hodin potýká s ozbrojenou vzpourou vedenou Prigožinem, s nímž bylo zahájeno trestní řízení kvůli organizaci rebelie. Stalo se tak poté, co šéf nejvýznamnější žoldnéřské skupiny prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Prigožinovi hrozí až 20 let za mřížemi, uvádí TASS.

Trestní řízení se zakladatelem wagnerovců zahájila ruská tajná služba FSB kvůli závažnosti situace a hrozbě eskalace a konfrontace uvnitř Ruské federace. Silové složky jsou ve stavu zvýšené pohotovosti. Prezident Putin v dopoledním projevu přiznal, že situace je složitá v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Podle posledních informací žoldnéři přes Voroněž dorazili do Lipecké oblasti a míří do hlavního města. Protiteroristická opatření zavedla Moskva i Moskevská oblast.