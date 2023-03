Záporožská JE je po útocích odpojena od proudu. Ozval se Grossi

"Jsem ohromen tou lhostejností - co děláme pro to, abychom tomu zabránili? Jsme MAAE, jsme tu od toho, abychom dohlíželi na jadernou bezpečnost," uvedl Grossi. "Pokaždé je to hazard. A pokud dovolíme, aby se to opakovalo, tak nám jednoho dne štěstí dojde," dodal.

Během ruského ostřelování v noci na dnešek bylo poškozeno poslední vedení, které napájelo Záporožskou jadernou elektrárnu. Zařízení nyní získává elektřinu z dieselových generátorů, sdělila ukrajinská společnost Enerhoatom. Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko řekl, že Rusové svým chováním staví svět na pokraj jaderné katastrofy.

"Záporožská jaderná elektrárna funguje díky záložním dieselovým zdrojům - a to je poslední linie obrany. Je to po šesté - a nechte mě to zdůraznit: po šesté - co elektrárna přišla o zdroj energie a musí fungovat v nouzovém režimu. A chci připomenout, že tu jde o největší jadernou elektrárnu v Evropě," uvedl Grossi.

Podle MAAE Záporožská elektrárna naposledy přišla o napájení loni v listopadu. Aktuálně přísun proudu zajišťuje osm generátorů, které mají palivo na 15 dní provozu.