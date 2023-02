Zelenskyj chce po cestě na Západ přeměnit domluvy v konkrétní dodávky zbraní

Pokud koruna vůči euru zůstane nadále silná, exportérům by tržby proti loňsku mohly klesnout zhruba o 210 miliard korun, přičemž řada z nich by již generovala ztrátu. Na dotaz ČTK to dnes sdělil místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. V porovnání s rokem 2021 by propad tržeb dosáhl dokonce zhruba 470 miliard korun, doplnil. Loni export z Česka překonal hranici 4,47 bilionu Kč.