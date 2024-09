Zelenskyj se v USA setkal s Harrisovou. Chce se s ním potkat i Trump

„Ukrajinský lid statečně brání své domovy, vlast, svobodu a demokracii proti brutálnímu diktátorovi,“ uvedla Harrisová na společné tiskové konferenci se Zelenským po jejich jednání v Bílém domě.

Harrisová zároveň kritizovala ty, kteří by chtěli Ukrajinu přinutit k tomu, aby se vzdala části svého území nebo přijala neutralitu. „Tyto návrhy jsou stejné jako návrhy (ruského prezidenta Vladimira) Putina. A řekněme si jasně, že to nejsou návrhy pro mír, ale pro kapitulaci,“ prohlásila.

Dodala také, že lidé podporující takové návrhy jsou přítomni i v USA, což je podle ní nebezpečné a nepřijatelné. Podle agentury AFP tím Harrisová narážela na svého potenciálního soupeře v nadcházejících prezidentských volbách, republikána Donalda Trumpa.

Harrisová znovu zdůraznila, že válku na Ukrajině může ukončit jedině ruský prezident Vladimir Putin, pokud nařídí stažení ruských jednotek z ukrajinského území. Rovněž uvedla, že o konci války nemůže být rozhodnuto bez Ukrajiny.

Zelenského setkání s Harrisovou následovalo po jeho jednání s prezidentem USA Joem Bidenem v Bílém domě. Podle CNN toto setkání naznačuje, že Zelenskyj chce s Harrisovou navázat úzkou spolupráci, pokud by byla zvolena prezidentkou USA.

Kamala Harrisová už dříve prohlásila, že pokud by byla zvolena prezidentkou, bude pokračovat v poskytování vojenské pomoci Ukrajině.

Mezitím Donald Trump oznámil, že se v pátek v New Yorku setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který je v USA na návštěvě. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump tuto schůzku ohlásil na tiskové konferenci v New Yorku, kde také uvedl, že ve čtvrtek večer se v Trump Tower setká s britským premiérem Keirem Starmerem.

Trumpovo rozhodnutí setkat se se Zelenským přišlo několik dní poté, co jeho tým naznačoval, že taková schůzka není pravděpodobná. Setkání proběhne den poté, co Trump kritizoval Zelenského za to, že odmítl uzavřít dohodu s Ruskem.

Na tiskové konferenci Trump vyjádřil nespokojenost se situací na Ukrajině, označil ji za tragédii a řekl, že se těší na setkání se Zelenským, i když poznamenal, že nesouhlasí s jeho nedávnými výroky pro The New Yorker, kde Zelenskyj uvedl, že Trump neví, jak válku ukončit.

„Věřím, že budu schopen uzavřít dohodu, která povede k ukončení války,“ dodal Trump.

Starmer i Zelenskyj jsou v New Yorku na Valném shromáždění OSN a v rámci své návštěvy se pokouší setkat s Trumpem. Ve středu se Trump setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů, šejkem Muhammadem bin Zajd Nahajánem.