Zelenskyj přijede ve středu na oficiální návštěvu Polska

"Ukrajinský prezident se ve středu odpoledne na Královském zámku (ve Varšavě - pozn. ČTK) setká s Poláky a Ukrajinci, kteří u nás žijí," cituje příspěvek na twitteru Marcina Przydacze, poradce polského prezidenta Dudy pro zahraniční politiku.

Zelenskyj od vpádu ruských vojsk do své země loni v únoru do zahraničí cestuje jen zřídka. Loni v prosinci se vydal do Washingtonu, letos v únoru navštívil Londýn, Paříž a Brusel. Během těchto zahraničních cest se spojenci jednal hlavně o další pomoci pro Ukrajinu.

Polsko patří k zemím, které nejvíce podporují zemi čelící ruské agresi. Pomáhá jí vojensky, přijalo v absolutních číslech nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků a slouží také jako logistické centrum pro dopravu vojenské pomoci na Ukrajinu.