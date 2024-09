Bartoš potvrdil konec Pirátů ve Fialově vládě. Už je stanovený termín

Bartoš v pořadu potvrdil, že Piráti vládu opustí. "Když vyhodíte z vlády předsedu strany po telefonu, tak strana asi nemůže reagovat jinak," vysvětlil. Poslanecký klub podle jeho slov v úterý probere výsledky vnitrostranického hlasování a poté dojde k podání ministerských demisí. Následovat by mělo jednání s ostatními stranami v koalici.

Končící předseda Pirátů v diskuzi řekl, že si nemyslí, že post vicepremiéra pro digitalizaci může zůstat neobsazen. "Je to dáno i v kompetencích, které jsou tomu přiřčeny. Já si myslím, že by některý člen vlády měl přijmout tuto kompetenci," podotkl.

Aktuální vládní krize začala v úterý, kdy premiér Petr Fiala (ODS) po schůzce s Bartošem oznámil, že ho z funkcí vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj odvolá kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení.

Fiala dnes v diskuzním pořadu Partie řekl, že je přes konflikty z posledních dní připraven s Piráty jednat o jejich setrvání ve vládě. Větší rekonstrukce kabinetu není v plánu, možné je zrušení postu ministra pro legislativu. "Chci, aby do středy nejpozději bylo úplně jasno. Ve středu řeknu veřejnosti, jak to bude. Chtěl bych, abychom do 14 dnů měli vládu úplnou, funkční, akceschopnou, efektivní," vysvětlil.

Podle premiéra není nutné, aby koalice opět žádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. "Programové prohlášení vlády, se kterým jsme získali důvěru, trvá dál," dodal.