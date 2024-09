Fiala chce mít do středy jasno o pokračování vládního projektu. Piráty opět kritizoval

Fiala se vrátil ke schůzce s Ivanem Bartošem (Piráti), která rozhodla o osudu vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Po jednání si prý řekl, že situace kolem digitalizace stavebního řízení bude nadále stejná, proto musí udělat nepříjemný krok.

"Věděl jsem, že mám s Ivanem Bartošem další schůzku ve čtyři hodiny odpoledne. Mezitím jsem mu zavolal a řekl jsem mu: 'Ivane, já tě odvolám. Na další schůzce se budeme už bavit o tom, jak se bude postupovat dál.' Mně to připadá naprosto normální," uvedl lídr občanských demokratů.

Premiér v Partii zopakoval i to, co zmínil na sobotní povolební tiskové konferenci, kde sdělil, že se během vládní krize marně snažil dovolat předsedovi pirátského poslaneckého klubu Jakubu Michálkovi, který pak ODS ostře kritizoval na stranické tiskovce.

"Volal jsem mu asi osmkrát. Není toto horší jednání? Jak to, že mi nevzal telefon? Jak to, že se mi ještě neozval? Je toto seriózní jednání? Mohou takoví lidé vůbec moralizovat a stěžovat si na něco? Nemohou. A ty lži, které zazněly na tiskové konferenci – já bych si sypal popel na hlavu a říkal bych: 'No, tak se nám to nepovedlo, to je jasné, pojďme to vyřešit,'" popsal.

Fiala dnes řekl, že je přes konflikty z posledních dní připraven s Piráty jednat o jejich setrvání ve vládě. Větší rekonstrukce kabinetu není v plánu, možné je zrušení postu ministra pro legislativu. "Chci, aby do středy nejpozději bylo úplně jasno. Ve středu řeknu veřejnosti, jak to bude. Chtěl bych, abychom do 14 dnů měli vládu úplnou, funkční, akceschopnou, efektivní," vysvětlil.

Podle premiéra není nutné, aby koalice opět žádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. "Programové prohlášení vlády, se kterým jsme získali důvěru, trvá dál," dodal.