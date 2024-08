Zelenskyj: Rusko přineslo válku do naší země, mělo by za to nést následky

"Rusko do naší země přineslo válku a mělo by pocítit, co udělalo," řekl Zelenskyj během svého večerního projevu, aniž by se přímo zmínil o probíhající ofenzivě, kterou experti označují za průnik až deset kilometrů hluboko do Kurské oblasti.

Ukrajinští představitelé zatím o ofenzivě, která pokračuje již třetím dnem, mlčí, uvedla AFP.

Zelenskyj také uvedl, že obdržel tři hlášení od hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Ocenil činnost ukrajinské armády jako "efektivní" a dodal, že je to "přesně to, co teď země potřebuje".

"Ukrajinci nyní vědí, jak dosáhnout svých cílů. A my jsme si nevybrali dosáhnout svých cílů ve válce," dodal Zelenskyj. "Chceme svých cílů dosáhnout co nejdříve, v době míru - spravedlivého míru. A to se také stane," prohlásil.

Zelenskyj rovněž vyzval Rusko, aby se zúčastnilo druhého plánovaného mírového summitu k ukončení války na Ukrajině. Někteří experti naznačili, že nejnovější ukrajinský průnik do Kurské oblasti by mohl být zaměřen na získání území a zlepšení vyjednávací pozice Ukrajiny v budoucích jednáních, uvedla AFP.