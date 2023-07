Zemřel legendární americký zpěvák Tony Bennett

O jeho úmrtí informují zahraniční média. Britský deník Guardian připomněl, že v roce 2020 se svět dozvěděl, že zpěvákovi byla o čtyři roky dříve diagnostikována Alzheimerova choroba. "Život je dar. I s Alzheimerem," napsal tehdy na twitteru.

Bennett se narodil jako Anthony Dominick Benedetto v roce 1926 italským imigrantům. V roce 1944 byl odveden do armády a zúčastnil se bojů posledního roku druhé světové války ve Francii či Německu.

Průlom v pěvecké kariéře nastal v roce 1951, kdy se píseň Because of You dostala na čelo hitparád. Největším hitem z jeho repertoáru pak byla skladba I Left My Heart in San Francisco z roku 1962.

Po jistém ústupu ze slávy zrealizoval Bennett úspěšný comeback v 80. a 90. letech, který mu zajistil setrvalou popularitu až do dnešních dnů. Slavný zpěvák dokonce v roce 2014 spolupracoval na albu duetů s výrazně mladší kolegyní Lady Gaga. Za život obdržel 19 Grammy, včetně ceny za celoživotní dílo, a prodal přes 50 milionů desek.