Znepokojení ve Francii: Průzkum ukázal, kdo může vyhrát příští volby prezidenta

V prvním kole by ji podle aktuálních údajů volilo 36 procent dotázaných, a v druhém kole by pravděpodobně těsně porazila současného premiéra Gabriela Attala, pokud by se rozhodl kandidovat.

Pokud by se v druhém kole utkal s expremiérem Édouardem Philippem, šance na vítězství by byly vyrovnané. Tuto informaci dnes zveřejnil ultrakonzervativní server Valeurs Actuelles, který objednal příslušný průzkum.

Le Penová se již dvakrát dostala do druhého kola prezidentských voleb, avšak oba tyto pokusy o zvolení skončily porážkou současného prezidenta Emmanuela Macrona. Macron však nesmí usilovat o další mandát, a tak Macronův tábor musí najít jiného kandidáta.

Mezi nejčastěji zmiňované patří Attal, který se před měsícem stal premiérem, a expremiér, právník a starosta Le Havru Philippe, který dlouhou dobu figuroval jako nejoblíbenější francouzský politik. Nedávno byl Philippe svržen z tohoto postu Attalem.

Politolog a ředitel oddělení průzkumů Ifop Jérôme Fourquet uvedl, že "vítězství Marine Le Penové již není nemyslitelné; nikdy předtím nebyl tento scénář tak pravděpodobný, jak ukazují čísla. Rozmach Národního sdružení (RN) se potvrzuje a posiluje s každým novým průzkumem."

Podle průzkumu Valeurs Actuelles za poslední dobu strmě stoupají preference voličů k Le Penové. Tento nárůst mohly podpořit nespokojenost Francouzů s vládní penzijní reformou, celospolečenské nepokoje, vražda učitele v Arrasu a konflikt mezi Hamásem a Izraelem.

Ve srovnání s jejími soupeři Attalem a Philippem by Le Penová momentálně v prvním kole jednoznačně předstihla, neboť oba by získali stejně 22 procent hlasů. V rozhodujícím druhém kole by Le Penová a Philippe měli stejný podíl hlasů, 50 procent.

V případě souboje s Attalem by krajně pravicová politička získala 51 procent hlasů. Le Penová by měla převahu u voličů ve všech věkových kategoriích s výjimkou nejstarších, kteří by jí dali pouze 38 procent hlasů.

Mezi levicovými politiky drží v čele průzkumu politický veterán Jean-Luc Mélenchon, který by získal 14 procent hlasů, což je výrazně více než ostatní osobnosti levicového bloku.

Průzkum společnosti Ifop-Fiducial se zúčastnilo 1081 lidí zapsaných na volebních seznamech. Složení vzorku odpovídalo francouzské populaci starší 18 let.