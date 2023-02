Volkswagen zatím o lokalitě pro chystanou gigafactory nerozhodne

"Česko má nyní v rámci kandidátských zemí skvělou pozici k získání gigafactory. Je ale nyní potřeba počkat, co přinese takzvaný nový Green Deal. Koncern jej musí zhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek," uvedl.

Zellmer podotkl, že 40 procent hodnoty elektrických vozů tvoří baterie, které se nyní z 95 procent dovážejí z Asie. "Pokud chceme transformovat automobilový průmysl k bateriovým vozům, chceme rozhodně lokalizovat celý výrobní řetězec pro baterie v Evropě," dodal.

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Vláda na začátku února schválila nezávazné memorandum o porozumění s Volkswagenem. Předpokládaná investice do gigafactory se pohybuje kolem 120 miliard korun.

Škoda Auto plánuje, že v roce 2030 budou 70 procent jejích prodejů v Evropě tvořit elektrické vozy. V roce 2035 pak kvůli omezením EU plánuje ukončení výroby aut se spalovacím motorem.