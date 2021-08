PPF by měla do konce roku 2023 dokoupit zbytek Home Creditu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina PPF by měla do konce roku 2023 koupit menšinový podíl společnosti Emma Omega ve skupině Home Credit. Vyplývá to z výročních zpráv PPF za roky 2020 a 2019. Emma Capital dlouholetého obchodního partnera zesnulého majitele PPF Petra Kellnera Jiřího Šmejce vlastní v Home Creditu 8,88 procenta.