Svobodná firma a jejích 6 pilířů podle Davida Kašpera

David Kašper je spoluzakladatelem hned 2 brokerských společností, do kterých se pustil spolu se svými 2 spolužáky z Vysoké školy NEWTON. Stal se také výkonným ředitelem skupiny Purple Holding, jež se zabývá čím dál oblíbenějším odvětvím fintechu. Jakožto CEO si musel poradit nejen s vyhledáváním nových možností, ale také s nastavením firemní kultury, která je pro hladký chod firmy nezbytná. Přečtěte si, jakou cestu fungování si zvolil právě Kašperův Purple Holding.

David Kašper se začal zajímat o svět financí a trhů již v 18 letech. Spolu se svými spolužáky ze soukromé vysoké školy chtěl poskytnout alternativu tradičním brokerům, a tak se zrodila myšlenka na založení vlastní brokerské firmy. Vedle 2 celosvětově úspěšných společností v tomto odvětví postoupili ke zrodu technologické firmy a nyní se Kašper, poté, co firmu předal, soustředí na vyhledávání nových příležitostí a investic. Jakými zásadami by se tedy měla každá svobodná firma řídit?

1. Práce musí být zábava

Společnost Davida Kašpera se neorientuje striktně na výkon a hromadění zisku. On sám toužil po vybudování dlouhodobě úspěšné firmy, v níž se všichni zaměstnanci budou cítit dobře a práce je bude bavit. Vzájemný respekt mezi jednotlivými členy týmu, a to nehledě na pozici, je jedním ze základních pilířů smýšlení celé firmy. Dle Kašpera je důležité fungovat v práci přesně tak, jak bychom my sami chtěli žít.

2. Skutečně svobodně

Vzájemná důvěra je jeho firmou skutečně protkaná. Nenajdete zde čipy nebo píchačky, firma svým zaměstnancům plně důvěřuje. Dokud si každý člen týmu plní své úkoly, nikdo neřeší, kdo a kdy pracuje. I to je jedna ze zásad, kterých se drží velké množství skutečně svobodných firem.

3. Otevřená komunikace je základ

Zaměstnanci z nižších pozic ve společnosti se nebojí usměrnit ani nápady svého výkonného ředitele. Otevřenost a vzájemná komunikace naprosto mezi všemi je pro Kašpera nesmírně důležitá. Kritiku svých nápadů bere pouze jako podnět k další diskuzi. Zajímá jej pouze to, jaké zlepšení daný člověk navrhuje.

4. Neustálé budování vztahů

V kancelářích Kašperovy firmy najdete saunu, v níž se všichni zaměstnanci vzájemně potkávají, diskutují a která pomáhá budovat celkovou firemní kulturu. „Ve chvíli, kdy si o čemkoliv povídáme skoro nazí, jsme všichni opravdu svobodní,“ říká sám Kašper.

5. Práce nejen z kanceláře

Další pilíř svobodné firmy se zabývá místem výkonu práce. V Kašperově firmě nemusíte najít všechny zaměstnance pouze v kanceláři. Práce odkudkoliv je zde vítaná totožným způsobem. Pokud si jednotliví členové týmu zvládnou úkoly uspořádat tak, že je mohou vykonávat odkudkoliv, není to žádný problém. I taková forma svobody je pro kvalitně odvedenou práci podstatná.

6. Klíčové hodnoty

Otevřenost, zodpovědnost, férovost, zábava – s těmito hodnotami se Kašper a celá jeho firma ztotožňuje. Přístup ke klientům, zaměstnancům i k podnikání jako takovému je jimi protkán a staví na nich. Díky tomu se firma může pyšnit opravdu svobodným přístupem.

