Kvůli zdražení pohonných hmot by mohlo oželet dovolenou v zahraničí víc Čechů

Slevomat sleduje vliv výkonu české ekonomiky a její dopady na zákazníky a průběžně je vyhodnocuje. "Všechny neblahé vlivy na české peněženky ovlivňovaly zákaznické preference. Pokud šlo o zdražování benzinu, nebo oslabování koruny, vždy se zájem přiklonil spíše k pobytům v tuzemsku," řekl ředitel portálu Ladislav Veselý.

Kromě nákladů za pohonné hmoty se v útratách za dovolenou významně podle Veselého projeví také ceny služeb a energií, kdy se se zdražováním potýkají téměř všechny státy. "Teď Češi platí daně za loňský rok, takže teprve nadcházející období ukáže, jestli budou letos více spořiví, nebo si po covidových letech budou chtít stále užívat," doplnil.

Ceny služeb kvůli válce na Ukrajině zatím podle Diny Parfenovich z portálu Trevor zatím rostou jen mírně. "Negativní dopad se nestihl plně projevit. První zákaznické reakce ale ukazují, že lidé budou zřejmě více šetřit a dobře si rozmyslí, jaké náklady pro ně budou za dovolenou přijatelné," uvedla. I ona si myslí, že kvůli zdražení paliv zůstanou v létě spíše v tuzemsku na úkor cesty do Chorvatska.

Vyhledávač jachet Boataround.com zaznamenal v prvních týdnech invaze na Ukrajinu pokles ve vyhledávání dovolené zhruba o 40 procent. "Je ale otázkou, zda je to reakce na celkovou bezpečnostní situaci nebo na ceny pohonných hmot," uvedl zakladatel vyhledávače Pavel Přibiš. V posledních dnech se trh podle něj začal uklidňovat a zákazníci v Česku se vrátili na první místa v počtu rezervací za celý měsíc. Důvod vidí mimo jiné i v tom, že počet nejžádanějších jachet v nejbližších lokalitách je limitovaný, což jachtaři většinou vědí.

Přibiš dodal, že pokud bude vyházet ze zkušenosti z období pandemie, bude si většina lidí chtít odpočinout, přijít na jiné myšlenky a bez ohledu na další skutečnosti si dopřát dovolenou na jachtě i v zahraničí. Samozřejmě, pokud to aktuální podmínky dovolí, uvedl.

Ve srovnání s letošním 24. únorem, kdy začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu, je litru benzinu v ČR dražší o více než 6,5 koruny. Cena litru nafty za stejnou dobu stoupla zhruba o 9,6 koruny. Průměrná cena benzinu v pondělí na čerpacích stanicích v ČR činila 44 korun za litr, za litr nafty lidé zaplatili asi 46 korun.

Chorvatsko dlouhodobě patří k nejoblíbenějším letním cílům českých turistů. Většina lidí tam vyráží vlastním vozem. K Jadranu loni podle Chorvatského turistického sdružení přijelo 775.000 Čechů, meziročně o polovinu procent více. Češi tak dosáhli 97 procent přenocování z roku 2019.

"Růst cen pohonných hmot odráží vzestup velkoobchodních paliv na surovinové burze v Rotterdamu. Včera se tam například cena nafty vyhoupla přes 1193 dolarů za tunu, což je nejvyšší hodnota za více než týden obchodování. Česká vláda bude právě s cenami na rotterdamské burze srovnávat ceny u českých čerpacích stanic, aby tak posoudila, zda jsou marže stanovovány neopodstatněně vysoko. První výsledky tohoto srovnání by měly být k dispozici tento týden. Ministr financí Zbyněk Stanjura o víkendu v České televizi, že neočekává, že by srovnání odhalilo praxi opravdu zásadního a plošného neobjektivního navyšování marži," upozornil ekonom Lukáš Kovanda v komentáři, který má server EuroZprávy.cz k dispozici.

"Ropa zdražuje v důsledku nekončících, ba stupňujících se bojů na Ukrajině. Trhy zneklidňuje čerstvé prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena, že Rusko může na Ukrajině použít chemické zbraně. Pokud by se tak stalo, Evropa by se pod vzniklým tlakem situace zřejmě výrazně odstřihla od ruských dodávek ropy a plynu. Takový krok ostatně již EU zvažuje. To by ale vedlo k dalšímu tlaku na růst cen ropy Brent, a tedy i pohonných hmot v ČR," dodal.