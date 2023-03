Lyžařské areály v Česku začínají zavírat, končící sezonu hodnotí jako průměrnou až slabou

Na řadě míst se sezona s posledním turnusem jarních prázdnin v tomto týdnu chýlí ke konci. Třeba v Krkonoších, Orlických horách a Jeseníkách ale počítají s pokračováním provozu do konce března a někde až do Velikonoc před polovinou dubna. Zjistila to dnes ČTK.

Počasí bylo plné výkyvů, slibný začátek zimy v úvodu prosince zkomplikovala od Vánoc do druhé poloviny ledna obleva, kterou částečně kompenzovala druhá část sezony, kdy se vrátila zima a podmínky zlepšil přírodní sníh, uvedli zástupci krkonošských lyžařských středisek. Sezonu označili za průměrnou nebo standardní, podobně také ubytovatelé.

"Aktuální sezonu výrazně ovlivnila tři týdny trvající silvestrovská a lednová obleva. To může mít určitý vliv na plánované investice," uvedla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Adam Svačina ze Skiareálu Špindlerův Mlýn upozornil, že během ledna přišli o velkou část sněhu na sjezdovkách. "Museli jsme proto všechny sjezdovky znovu dosněžovat," doplnil. "My jsme zvyklí, že tady máme kolem 90 až 100 lyžařských dnů za zimu, a touto stopkou se nám lyžařská sezona o 20 dnů zkrátila," řekl s poukazem na lednovou oblevu ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. "Z pohledu hospodářského výsledku se dá říci, že sezona bude špatná," doplnil.

Ve Skicentru Říčky v Orlických horách spustili provoz okolo 12. prosince. "Sezona začala nádherně, mrzlo, chumelilo. Bohužel před Vánocemi přišla obleva," popsal Petr Kánský ze skicentra. Do plného provozu se pak středisko vrátilo až po 20. lednu, kdy se znovu ochladilo. "Druhá polovina sezony to zachránila, sezonu tak hodnotíme jako průměrnou," dodal. Za dobrou považují zimu v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem a na Bukové hoře na Orlickoústecku.

Hospodářskou ztrátu z končící sezony neočekává Pavel Bažant ze společnosti Ski bižu, která provozuje tři největší skiareály v Jizerských horách. "Jsme schopni dostát všem závazkům vůči věřitelům, splácíme úvěry a leasingy," řekl. Na Tanvaldském Špičáku a v Bedřichově zřejmě tímto víkendem sezona končí, dál zřejmě zůstane v provozu Severák v Hraběticích. Možná naposledy v sezoně se o tomto víkendu bude lyžovat i na Ještědu v Liberci.

Také na Šumavě si provozovatelé stěžují na lednovou oblevu, kvůli které museli na čas zavřít, což se v minulých letech nestávalo. "Když to porovnáme s minulou sezonou, je ta současná slabší," řekl za středisko Zadov Petr Vondraš. Nepamatuje, že by v sezoně roztál veškerý sníh, jako se to stalo letos v lednu. Na několik dní museli v lednu lyžování přerušit i na sjezdovce ve Frymburku. Průměrná byla zima ve Skiareálu Lipno, podle jeho mluvčí Olgy Kneiflové návštěvnost během jarních prázdnin dosahovala zájmu z minulých let během jarních prázdnin.

O průměru mluví v souvislosti s končící zimou také krušnohorští vlekaři. Finanční nákladné pro ně bylo nové zasněžování po lednové oblevě, poukázali. Měsíční výpadek kvůli nedostatku sněhu měl nejvýše položený areál v Krušných horách na Klínovci, i tak byla podle něj sezona průměrná díky vyšší návštěvnosti v únoru. Otevřeno chtějí mít na Klínovci tradičně alespoň do Velikonoc, i tak letošní ztrátu odhadují na desítky milionů korun. V Telnici u Ústí nad Labem a zřejmě také v Klínech na Mostecku pojedou letos vleky naposledy.

V Jeseníkách výkyvy počasí pocítily především areály v nižších polohách, které musely častěji zastavovat provoz, vleky se však na několik dní zastavily i ve výše položených místech, vedle oblevy také kvůli silnému větru a výpadkům elektřiny. Někteří provozovatelé sezonu označují za jednu z nejhorších, pokles návštěvností odhadují až o 30 procent, řekli ČTK.

Jedním slovem špatná byla sezona podle vedoucího beskydského lyžařského střediska Ski Bílá Jaroslava Vrzguly. Také tam proti loňsku klesla návštěvnost asi o 30 procent, a to nejen kvůli počasí. Lidé podle Vrzguly po skončení covidových omezení ve světě vyrazili za dovolenou do zahraničí. "Neznám lyžaře, který by letos nebyl v Alpách," podotkl. Lidem se podle něj také nechce vydávat peníze za lyžování v horším počasí. Na investice nebudou mít ve skiareálu Opálená ve Pstruží.

Průměrná nebo slabší byla sezona podle provozovatelů ze Zlínského kraje a Vysočiny. Náklady na zasněžování stouply kvůli výkyvům počasí a dražší elektřině, oblevy podle nich poznamenaly návštěvnost. Lidé asi taky víc šetří, shodli se. Na Vysočině se stále lyžuje na Harusově a Fajtově kopci na Žďársku a na Šacberku a Čeřínku u Jihlavy. Ve Zlínském kraji chtějí provoz do konce března udržet v Karolince na Vsetínsku a ve Stupavě na Uherskohradišťsku.

Zimu si nečekaně pochvalují v některých středočeských areálech. Podle provozovatele v Chotouni u Prahy Jana Němečka byla sezona nadprůměrná. "Nemůžeme si stěžovat, sice to trochu zkomplikovaly dvě oblevy, ale ustáli jsme to," řekl. I přes množství teplých dní byla sezona jedna z nejlepších a nejdelších za poslední roky, uvedl Petr Kroužil ze střediska v Kvasejovicích na Příbramsku. Do neděle se lyžuje na Monínci na Příbramsku a zřejmě do konce března v Chotouni, jinde už provoz zastavili.

Na jižní Moravě hodnotí uplynulou sezonu jako průměr až katastrofu. Tragická byla podle provozovatelů ve Filipově údolí na Hodonínsku, kde byla sjezdovka v provozu asi 20 dní, nejhorší v historii podle vlekařů v Němčičkách na Břeclavsku. V kraji se ještě lyžuje na Blanensku, kde sezona skončí v neděli. V příměstském středisku Peklák u České Třebové v Pardubickém kraji se v končící sezoně lyžovalo 11 dní, a to pouze v prosinci. "Horší to bylo snad jen jednou, někdy v letech 2006 nebo 2007. Průměrnou sezonu máme kolem 60 dnů," řekl ČTK vedoucí areálu Zdeněk Vávra.