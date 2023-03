Prodeje letenek po pandemii rostou, čísla před covidem ale stále nevyrovnaly

Velkou změnou oproti loňsku v chování zákazníků je nákup letenek s větším časovým předstihem, což podle ředitelky prodeje Student Agency Travel Martiny Hrnčířové značí návrat k předcovidovým nákupním zvyklostem. "Už koncem minulého roku se začaly prodávat hlavně letenky do exotiky a Spojených států, v lednu zájem ze strany cestujících o tyto letenky přetrvával. Co se týká prodejů letenek na letní sezonu, evidujeme zájem o ně už nyní. Oproti loňsku, kdy se začaly prodávat až koncem dubna," uvedla.

Největší zájem zkraje roku je o letenky do evropských destinací díky nižším pořizovacím cenám, uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Z měst jde zejména o Paříž, obecněji turisty táhnou jihoevropské země jako Španělsko či Itálie. Z mimoevropských zemí je velký zájem také o velikonoční pobyty v Egyptě.

Prodeje letenek na letní termíny zvyšují hlavně dálkové linky. Hrnčířová uvedla, že letenky na dálkové lety nakupují cestující s předstihem, protože jsou nyní levnější. Podle dat prodejců je velký zájem o Spojené státy, Mauricius či Japonsko. Rezervace letenek do Thajska podle Maria Gaviry, viceprezidenta pro růst portálu Kiwi.com, meziročně vzrostly čtyřnásobně. Z evropských destinací se pak do kategorie nejprodávanějších dostalo oproti minulým sezonám Chorvatsko. Podle Trejbala je zájem i o novou linku do Soulu, která zahajuje provoz dnes odpoledne.

S letním letovým řádem, který začal na Letišti Praha v neděli, očekávají prodejci další zvýšení prodejů. "Od druhé poloviny března pociťujeme druhou letošní vlnu poptávky, která se zdá být ještě silnější. I přes ekonomickou krizi jsou prodeje letenek vyšší než loni a budou dále růst. Vrchol prodejů očekáváme v květnu," uvedl Trejbal. Prodeje na letní měsíce by mělo podpořit i zastavení růstu cen letenek, které Trejbal očekává vzhledem k větší konkurenci dopravců.

Letiště Praha od neděle nabízí přímé linky do 152 destinací, což je o pět více než loni. "Letiště Praha by za celý rok mohlo odbavit přes 13 milionů cestujících. Zatím evidujeme vyšší poptávku po výjezdovém cestovním ruchu do typicky dovolenkových destinací," řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů.