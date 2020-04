Cestování po Evropě: Jaká jsou pravidla v jednotlivých státech? Přehled

Vyplývá to z informací českých ambasád publikovaných na webu MZV.

Nejvolnější režim přijalo Švédsko, které občanům zemí Evropské unie umožňuje vstup bez omezení. V zemi platí i mírné restrikce, když byl vyhlášen pouze zákaz akcí s účastí nad 50 osob a úřady doporučily lidem zachovávat dvoumetrové rozestupy.

Rakousko umožňuje vstup do země lidem, kteří se prokážou maximálně čtyři dny starým negativním testem na covid-19. Rakouská vláda dnes také oznámila další rušení restriktivních opatření, od 15. května začnou fungovat restaurace a o dva týdny později i hotely a další ubytovací zařízení.

Omezení pro příjezd cizinců nepřijalo ani Irsko. Země ale nařizuje všem, kdo dorazí, dvoutýdenní karanténu. V Irsku navíc platí zákaz vycházení dál než dva kilometry od místa pobytu, zavřené jsou restaurace, většina obchodů i provozovny služeb a v zemi se nekonají žádné kulturní akce.

Ostatní země EU většinou umožňují vstup do země pouze těm cizincům, kteří v zemi mají trvalý pobyt, nebo tam žijí členové jejich nejbližší rodiny. Slovensko a Dánsko výslovně upozorňují, že do země není možné přijet za účelem turistiky. Belgie a Francie vyžadují od lidí, kteří do země přijíždějí, aby se na hranicích prokázali dokumentem potvrzujícím nezbytnost cesty, jejím účelem může být například péče o vážně nemocného člena rodiny.

Slovinsko kromě omezení příjezdu pro osoby s trvalým pobytem v zemi nařizuje každému, kdo do země přijede, týdenní karanténu. Po jejím skončení musí každý podstoupit test na koronavirus.

Ministerstvo zahraničí po zrušení zákazu vycestovat doporučilo Čechům, aby do zahraničí nadále necestovali s výjimkou nutných případů. Lidem, kteří se k cestě rozhodnou, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní. Čechům také doporučuje zaregistrovat se do dobrovolné databáze Drozd, díky níž může ministerstvo zahraničí cestovatele kontaktovat v případě, že by v zemi nastaly problémy.