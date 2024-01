Skončilo další kolo DiscoverEU. 36 tisíc Evropanů ve věku 18 let může rok cestovat po Evropě zdarma

Komise potvrdila, že se jedná o výběr úspěšných uchazečů, kteří se přihlásili do loňského říjnového kola DiscoverEU, iniciativy financované v rámci programu Erasmus+. Úspěšní uchazeči již od úterý dostávají potřebné informace o možnosti cestování zdarma po Evropě, přičemž je upřednostňována zejména cesta železnicí.

Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Iliana Ivanovová uvedla ve zprávě pro média, že DiscoverEU je "jedinečnou příležitostí vydat se na nezapomenutelnou cestu napříč Evropou, kde každá zastávka vytváří nové vztahy a zdůrazňuje mnohostrannou krásu Evropy".

Poslední kolo podávání žádostí do programu DiscoverEU bylo otevřeno pro mladé lidi z členských států EU, jakož i ze zemí přidružených k programu Erasmus+, narozených od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005. Celkem se do říjnového kola přihlásilo 144 038 mladých lidí z 33 evropských zemí.

Největší zájem o cestování zdarma po Evropě vyjádřili mladí Španělé (33 663 přihlášek), Turci (29 339), Poláci (19 039) a Italové (18 825). Nejmenší zájem projevili mladí lidé z Lichtenštanjska (17), Lucemburska (73) a Malty (97).

Komise připomněla, že program DiscoverEU zahrnuje i vzdělávací rozměr s informačními školeními před odchodem nebo setkáními po celé Evropě. Mladí účastníci se mohou připojit k oficiální facebookové skupině #DiscoverEU a spojit se s komunitou DiscoverEU.