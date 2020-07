Do oblíbených turistických destinací Čechů lze jezdit bez omezení, pozor na plážích

Chorvatsko, které je dlouhodobě nejoblíbenějším turistickým cílem Čechů, zažívá od druhé poloviny června nárůst nových případů nákazy. V posledních dvou týdnech přibývá v zemi s více než čtyřmi miliony obyvatel v průměru kolem stovky infikovaných denně. Celkově se nakazilo už 4.345 osob a 120 jich komplikacím doprovázejícím nákazu podlehlo. Nejvíc nakažených hlásí vnitrozemský region Záhřebu a Osijeku a pak přímořská oblast Splitu.

Nedávné zhoršení epidemické situace přimělo chorvatské úřady k opětovnému přijetí některých opatření proti šíření nákazy, jako je povinnost nosit roušky v obchodech či prostředcích veřejné dopravy. Restrikce se nově týkají i některých hromadných akcí. Na plážích platí nutnost udržovat společenský odstup, lidé by se měli také stranit míst z vyšší koncentrací lidí.

Chorvatsko českým občanům umožňuje vstup bez udání konkrétního důvodu. Turisté musí na hranici pouze ohlásit, kde se budou během pobytu v Chorvatsku zdržovat a dát úřadům kontakt pro případ, že se v jejich okolí vyskytne koronavirová nákaza. Příslušný online formulář je možné vyplnit již před cestou.

Slovensko dosud prochází pandemií lépe než většina evropských zemí. Země s 5,5 milionu obyvatel zaznamenala celkově 1979 případů koronaviru a 28 úmrtí. Po mírném nárůstu počtu případů koncem června a začátkem července je nákaza v posledních dnech opět na ústupu. V neděli ohlásily úřady tři infikované. Ve veřejné dopravě, obchodech a restauracích platí povinnost nosit roušku a dodržovat odstup dva metry. Nošení roušek ve venkovních prostorách je dobrovolné. Češi mohou vstupovat na Slovensko bez omezení.

Itálie patří v Evropě k pandemií nejvíce zasaženým zemím: zdravotníci tu infekci odhalili u téměř čtvrt milionu lidí, z nichž přes 35.000 s covidem-19 zemřelo. Od vrcholu krize na přelomu března a dubna počet nových případů výrazně klesá a nákaza se nyní omezuje do menších lokalizovaných ohnisek. Za poslední měsíc se přírůstky v 60milionové zemi ustálily zhruba mezi 200 a 300 nakaženými denně. Nejméně do 31. července bude v Itálii platit povinnost nosit roušku v obchodech, vlacích či dalších uzavřených prostorech. Na plážích musí lidé udržovat vzájemný odstup, podle dosavadních zkušeností se ale toto opatření v praxi příliš dodržuje. Češi mohou do země vstupovat bez omezení.

Řecko patří v EU k zemím s nejnižším počtem případů odhalené koronavirové nákazy, dosud se zde nakazilo 4007 lidí a 194 jich s nemocí covid-19 zemřelo. Čeští turisté mohou cestovat do Řecka bez udání důvodu, po příletu se musí podrobit namátkovým testům na koronavirus. Všichni cestující musí před cestou vyplnit elektronický formulář a poté se po příletu prokázat QR kódem. V případě, že se předem neregistrují, hrozí pokuta až 500 eur (asi 13.321 korun).

Od 15. července 2020 musí všichni cestující přijíždějící do Řecka po silnici předložit při vstupu na řecké území kromě QR kódu také negativní test na covid-19. Roušky jsou nadále povinné ve veřejné dopravě, muzeích a na archeologických nalezištích. V restauracích a barech je nutné dodržovat vzájemný odstup nejméně 1,5 metru.

Ve většině sousedního Rakouska byla uvolněna již téměř všechna dřívější koronavirová omezení. Pouze ve spolkové zemi Horní Rakousko, která svým územím přiléhá k ČR, jako jediné nadále platí povinnost nosit roušku na všech veřejných místech. Na zbytku území Rakouska jsou roušky povinné jen ve veřejné dopravě a v některých obchodech. Na hranicích Rakouska s Maďarskem a Slovinskem je nezbytné počítat se zvýšenými kontrolami, které způsobilo cestovní varování Vídně vůči balkánským státům, jež se potýkají s nárůstem nakažených. Češi mohou do země vstupovat bez omezení.

Celkově je koronavirová situace v Rakousku stabilizovaná, byť v posledních týdnech případů nákazy lehce přibývá. Země s bezmála devíti miliony obyvatel zaznamenala od začátku epidemie 19.655 nakažených a 711 zemřelých.