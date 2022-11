17. listopad a obchody: Bude pozítří otevřeno?

V Česku platí od října 2016 zákon, který upravuje prodejní dobu o vybraných státních svátcích. Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních tak musely zůstat zavřené například během předchozích státních svátků 28. září a 28. října.

Den boje za svobodu a demokracii, během nějž si Česko připomíná události let 1939 a 1989, však nepatří mezi svátky, kdy je provoz obchodů omezen zákonem. 17. listopadu tak lidé budou moci vyrazit nejen na pražskou Národní třídu, ale také do obchodních center či supermarketů.

Také o Vánocích bude platit to samé, co v letech předchozích. Otevřeno bude pouze na Štědrý den do 12 hodin, pak se obchody uzavřou až do 27. listopadu. Přístupné následně zůstanou do konce roku, na Nový rok bude opět zavřeno.