Alena Schillerová přitvrdila. Stanjuru nařkla z úpravy čísel kvůli obhajobě nižší valorizace

Fialova vláda minulý týden schválila upravená pravidla letošní mimořádné valorizace. Každý důchod má být v červnu navýšen o 400 korun, k tomu naroste procentní výměra o 2,3 % podle výše důchodu.

Úprava poté zamířila do Poslanecké sněmovny s tím, že je změny potřeba schválit do 22. března. Schůze začala v úterý v 10 hodin, až dnes se ale dostali ke slovu první řečníci bez přednostního práva. Sedm hodin včera mluvil ke svým kolegům předseda SPD Tomio Okamura.

Proti nižšímu růstu důchodů ostře brojí i Alena Schillerová (ANO). Na twitteru včera vyjádřila názor, že "vláda chce v důchodcích vyvolat pocit studu za to, že mají dostat, co jim patří". Pustila se přitom do svého nástupce na ministerstvu financí Zbyňka Stanjury (ODS).

"Nechal ministerstvo snížit odhad růstu mezd oproti oficiální lednové predikci ze 7,5% na 2,9%. Proč? Aby mohl mávat obrázkem, že důchody rostou 'nepřiměřeně'," uvedla.

V dalším tweetu označila projednávanou novelu zákona o důchodovém pojištění za hanebnou a platnou legislativní nouzi za protiústavně svolanou. "Dnešní dramatické snížení odhadu růstu hrubých mezd v ČR pro účely pokřivené argumentace překročilo všechny myslitelné hranice," konstatovala.

Vládní strany úpravy hájí. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by i senioři měli myslet na svá vnoučata. Dokonce tvrdí, že někteří penzisté chápou, proč důchody nemohou dlouhodobě růst rychleji než mzdy.

"Pokud chceme udržitelný důchodový systém i pro další generace, musíme se začít chovat zodpovědně. Momentálně se jede na dluh, což je neudržitelné," vysvětlil šéf lidovců.

Stanjura doplnil, že poměr důchodů k čisté mzdě i tak překročí 60 procent a bude nejvyšší za mnoho desítek let. "Pokud navrhované opatření neprovedeme, systém dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému silně narušíme a budoucí ekonomické škody a náklady budou pro celou společnost nebývale vysoké," sdělil.

Připomněl také, že státní finance nejsou v dobrém stavu. "Opatření neděláme s radostí, víme, že není populární, ale přistupujeme k němu primárně i pro udržení mezigenerační solidarity," dodal ministr financí.