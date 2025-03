ANO si jde pro volební výhru. Babiš by ale potřeboval koaličního partnera

ANO by získalo 33,6 procenta hlasů. Dvouciferného výsledku by ještě dosáhly dva subjekty, které tvoří nynější vládní koalici. Spolu, tedy společně kandidující strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by podpořilo 16,2 voličů. Aktuální preference Starostů a nezávislých činí 12,9 procenta.

Do Sněmovny by se vrátilo také opoziční hnutí SPD (8,1 %) a Piráti (6,8 %). Komunisty vedené hnutí Stačilo se těší podpoře 5,7 procenta. Mandáty by získali i Motoristé, kteří se nacházejí přesně na pětiprocentní hranici nutné pro zisk křesel.

ANO by podle přepočtu na mandáty potřebovalo k sestavení vlády alespoň jednoho koaličního partnera. Samo by obsadilo 83 křesel. Tři strany z koalice Spolu by si rozdělily 38 mandátů. Starosty a nezávislé by reprezentovalo 28 poslanců. SPD by měla 18, Piráti 13, Stačilo 11 a Motoristé 9 zástupců v parlamentní komoře.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.